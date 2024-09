Il PSG la spunta nel finale, il Dortmund dilaga: tutti i risultati del mercoledì di Champions

vedi letture

Ben sei partite ci hanno accompagnato in questo mercoledì di Champions League, che ha visto anche andare in scena due italiane. Pareggio per 0-0 sia del Bologna in casa contro lo Shaktar Donestk che dell'Inter in trasferta contro il Manchester City. Di seguito i risultati e i tabellini delle altre gare.

Sparta Praga-Salisburgo 3-0: Kairinen 3', Olatunji 42', Laci 58')

Celtic-Slovan Bratislava 5-1: Scales 17', Furuashi 47', Engels 56', Maeda 70', Idah 87' (C); Wimmer 61' (S)

Paris Saint Germain-Girona 1-0: aut. Gazzaniga 90'

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3: Bynoe Gittens 76', 86', Guirassy 95'