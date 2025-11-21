Il Qarabag vince prima del Napoli: poker in trasferta e allungo in vetta in campionato

Il Qarabag vince prima del Napoli: poker in trasferta e allungo in vetta in campionatoTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 18:01Champions League
di Pierpaolo Matrone

Vittoria e allungo in vetta alla classifica. Il Qarabag si avvicina al meglio alla partita di Champions League contro il Napoli, in programma martedì sera allo stadio Diego Armando Maradona e valevole per la quinta giornata della League Phase della massima competizione europea.

La formazione guidata da Qurbanov ha battuto 4-2 in trasferta il Sumqayit, quinta forza del campionato azero, grazie alle reti di Leandro Andrade, Bayramov, Zoubir e Kaschchuk, allungando di due punti in vetta alla classifica in virtù del pareggio del Turan, seconda della classe.