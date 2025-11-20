Napoli-Qarabag, il programma completo delle conferenze: live su TN
Dopo l'ultimo match pareggiato in casa contro l'Eintracht Francoforte, il Napoli torna a giocare al Maradona in Champions League. Martedì i campioni d'Italia se la dovranno vedere il Qarabag per la quinta giornata della Phase League.
Lunedì, alla vigilia del match, parlerà ovviamente Antonio Conte, ma con lui ci sarà anche un calciatore azzurro. L'appuntamento è per le 12:30 direttamente dalla sala conferenza dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il programma completo.
Lunedì 24 novembre
ore 12.30 - conferenza stampa Conte + calciatore del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona
ore 14.30 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center
ore 19.00 - conferenza stampa Qurbanov + calciatore del Qarabag allo Stadio Diego Armando Maradona
ore 19.30 - 15' minuti di allenamento Qarabag dallo Stadio Diego Armando Maradona
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro