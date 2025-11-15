Benfica, Mourinho trema: grave infortunio per Sudakov, salta il Napoli?

Georgiy Sudakov fa crac. Il commissario tecnico dell’Ucraina, Serhyi Rebrov, ha rivelato che il centrocampista del Benfica ha rimediato "un infortunio molto grave", tuttavia contratto già con il suo club. "Non sapevo che avesse un infortunio. Ha detto di aver sentito dolore mentre si scaldava. Dopo il primo tempo contro la Francia, ha detto di aver avvertito un fastidio. Purtroppo, non potrà aiutarci", ha dichiarato in conferenza stampa verso il match contro l’Islanda.

Pessime notizie, dunque, per il Benfica e per José Mourinho, che ospiterà il 10 dicembre il Napoli nel match valido per la sesta giornata della League phase di UEFA Champions League. "Lo abbiamo esaminato questa mattina e abbiamo capito che si trattava di un infortunio molto grave", ha spiegato il tecnico dei gialloblù. "È tornato a casa per ricevere cure, ma si tratta di un infortunio subito al Benfica. Non ha neanche partecipato a un solo allenamento con noi", le parole riprese dal portale ucraino Tribuna. Nel frattempo, Sudakov ha condiviso una foto sul suo canale Telegram in cui si mostra mentre svolge terapie già al Benfica Campus.