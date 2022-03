Il Real di Ancelotti fa sognare: esaltante 3-1 in rimonta e PSG a casa!

Nell'ottavo di finale di Champions League al Bernabeu il Real Madrid s'impone per 3-1 sul Paris Saint Germain, grazie ad una clamorosa rimonta.

© foto di Federico Titone

Nell'ottavo di finale di Champions League al Bernabeu il Real Madrid s'impone per 3-1 sul Paris Saint Germain, grazie ad una clamorosa rimonta. Il Psg chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol in contropiede di Mbappé, che al 39' su lancio di Neymar entra in area e col destro fa secco Courtois sul primo palo. Nella ripresa si scatena Benzema, che con una straordinaria tripletta sorpassa Di Stefano nella classifica marcatori all time del Real Madrid e regala ai Blancos i quarti di finale. Al 61' Donnarumma sbaglia il disimpegno e apre la strada a Benzema e alla rimonta dei madrileni. Le altre due reti del centravanti francese sono messe a segno nell'arco di 2' dal 77' al 79'.