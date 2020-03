Il segretario della Sanità in Catalogna: "Porte chiuse? Decisione necessaria per la salute pubblica"

"È una decisione necessaria per la salute pubblica". Queste le parole di Joan Guix, segretario della Sanità per la regione catalana, a seguito della scelta di chiudere ai tifosi il Camp Nou per la sfida del 18 marzo tra Barcellona e Napoli. Il coronavirus oggi, purtroppo, si sta estendendo anche in Spagna, oltre che in Italia, e non si poteva mettere a rischio la salute di 80mila persone per un evento simile. Da qui la saggia scelta di chiudere lo stadio ai sostenitori delle due squadre.