Il Villarreal si ferma ad un passo dal sogno, Albiol gladiatore: 7 in pagella per l'ex Napoli

Il Villarreal sfiora l’impresa ma cade nel secondo tempo contro il Liverpool ed esce dalla Champions. Ennesima grande partita di Raul Albiol che per Tmw merita un bel 7 in pagella: “Il ministro della difesa del Submarino Amarillo. A 36 anni si francobolla a Mané, con il solo obiettivo di non farlo mai girare, a qualsiasi costo. Lavora molto bene anche con una linea altissima, commette diversi falli sul senegalese riuscendo ad anestetizzare il gioco del Liverpool, con anche delle chiusure fantastiche, come quella con cui leva un gol a Diogo Jota, lanciato a rete contro Rulli. Non molla nulla, nemmeno quando il Liverpool alza i ritmi”.