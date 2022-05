Il Villarreal si illude ma crolla nella ripresa: il Liverpool vince 3-2 e vola in finale di Champions

Il Liverpool vince 3-2 sul campo del Villarreal e accede alla finale di Champions League

Il Liverpool vince 3-2 sul campo del Villarreal e accede alla finale di Champions League, il tutto però dopo un primo tempo di totale difficoltà che ha visto gli uomini di Emery chiudere avanti 2-0, con la sfida che in quel momento era quindi sul 2-2. Poi nella ripresa il tracollo fisico degli spagnoli e i tre gol inglesi in 12 minuti che portano Klopp in finale in attesa di Real Madrid-Manchester City. A segno Fabinho, Luis Diaz, e Mané.