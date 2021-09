"In crisi e senza Ronaldo": per la stampa svedese è il momento giusto per sfidare la Juve

"In crisi". "Senza Cristiano Ronaldo". Del momento della Juventus, nella stampa svedese oggi in edicola, si raccontano soprattutto gli aspetti negativi. La crisi di risultati, giustappunto, un pareggio e due sconfitte in tre partite. E poi lo stupore per la cessione di Cristiano Ronaldo che per i media scandinavi, va a indebolire la formazione di Massimiliano Allegri. A Malmo c'è come non mai fiducia per provare a fare risultati contro i bianconeri e si respira anche dalle parole rilasciate ieri dai protagonisti e dai commenti di oggi sui quotidiani. "Il momento giusto" per sfidare la Juventus. In crisi e senza Cristiano Ronaldo.