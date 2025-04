Incredibile a Londra: l’Arsenal asfalta 3-0 il Real e ipoteca la semifinale

L'Arsenal sfodera la prestazione della vita e annienta un Real Madrid scarico, troppo brutto per essere vero. Decisiva la doppietta di Declan Rice su calcio di punizione e la terza rete di Mikel Merino, un 3-0 che di fatto inguaia i Blancos in vista del match del Bernabeu.

Nel primo tempo i londinesi hanno spinto tanto, ma la squadra di Arteta on è riuscita a concretizzare quanto creato. Decisive le parate di Courtois, il belga è arrivato ovunque, soprattutto sul colpo di testa di Rice. Da evidenziare anche la prova di Martinelli, tra i più pericolosi in casa Arsenal sulle giocate individuali. Il Real ha risposto con un paio di sfuriate di Mbappé, ma il francese non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa i padroni di casa hanno iniziato con lo stesso ritmo, non facendo respirare il Real Madrid: al 58' Rice ha pennellato la prima punizione, al 70' il centrocampista inglese ha replicato con un piazzato sotto l'incrocio, ancora imparabile per l'estremo difensore belga. A completare l'opera Merino, una perla incastonata nella notte da sogno nel Nord di Londra. Nel finale è stato espulso anche Camavinga, che non ci sarà nel match di ritorno.