Incredibile a Parigi! Psg-Başakşehir sospesa per insulto razzista del quarto uomo

Paris Saint Germain-Başakşehir, gara valevole per il gruppo H di Champions League, è stata sospesa nel corso del primo tempo. I giocatori turchi hanno lasciato il campo per un presunto insulto razzista dal quarto uomo al viceallenatore della squadra di Istanbul. L'ufficiale di gara Sebastian Coltescu avrebbe indicato all'arbitro Pierre Webo, allenatore in seconda del Başakşehir, da ammonire, dicendo: "negrito", giustificandolo con una scarsa conoscenza dell'inglese. Webo ad alta voce ha chiesto spiegazioni all'arbitro, urlando: "Chi è negro? Chi è negro?". I giocatori turchi furiosi, prima di abbondonare il campo, anche loro hanno chiesto: "Perché lo chiami così?!”