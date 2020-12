Incredibile Lazio! Vola agli ottavi, ma il Brugge in 10 colpisce la traversa al 92'!

La Lazio pareggia soffrendo col Brugge e si qualifica col brivido per gli ottavi di finale nell'ultima sfida del girone F di Champions League. All'Olimpico nella sfida decisiva gli uomini di Simone Inzaghi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Correa al 12' e di Immobile su rigore al 27', e con un uomo in più grazie al doppio giallo di Sobol. Il momentaneo pari era stato siglato da Vomer al 15', che ha insaccato dopo che Reina non è riuscito a trattenere un tiro dalla distanza di Lang. Nel secondo tempo a quindici minuti dal termine il nuovo pareggio con un colpo di testa di Vanaken su un cross senza troppe pretese giudicato male da Luiz Felipe. Al 92' brividi per la Lazio con il Brugge che colpisce una clamorosa traversa interna ed il pallone che balla in area di rigore.