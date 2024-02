Inter-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Inzaghi ne cambia due, Morata out

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Atletico Madrid, ottavo d'andata di Champions League.

Simone Inzaghi opera due soli cambi rispetto alla formazione di partenza vista contro la Salernitana: Darmian e Dimarco tornano titolari sulle fasce, rispetto a Dumfries e Carlos Augusto. Thuram con Lautaro in attacco: l'argentino è diffidato, come Asllani e Mkhitaryan, mentre nelle fila degli spagnoli l'unico a rischio squalifica è Samuel Lino. Diego Simeone lascia in panchina, come da previsioni, Alvaro Morata: in attacco torna Griezmann, affiancato da Llorente in attacco. Saul a centrocampo, sulla fascia sinistra Lino vince il ballottaggio con Reinildo Mandava.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Koke, Saul, De Paul, Lino; Llorente, Griezmann. All. Diego Simeone.