Ultim'ora Villarreal, Rafa Marin ha superato le visite: ha già firmato il contratto

In primo piano

Oggi alle 16:30

Rafa Marin è già ufficiosamente un nuovo giocatore del Villarreal. Il difensore del Napoli ha sostenuto le visite mediche e ha anche già firmato il contratto che lo lega al club spagnolo. Attesa per l'annuncio ufficiale. À Punt Esports con tanto di immagini ha mostrato il giocatore che questa mattina si trovava al centro sportivo José Manuel Llaneza di Villarreal indossando già la divisa del Villarreal.

Affare concluso in prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 15. "Sono molto contento di essere qui" sono state alcune delle sue dichiarazioni appena arrivato in Spagna. Per il Napoli si tratte dell'ennesima cessione dopo i riscatti di Natan da parte del Betis e del Cagliari che ha prelevato a titolo definitivo sia Caprile che Gaetano. Ora Ngonge è vicino al Torino. Ecco la foto di Rafa Marin al centro sportivo del Villarreal: