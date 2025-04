Inter, che fortuna: il Bayern perde pure Musiala e diventano 7 i titolari fuori!

vedi letture

Incredibile quello che sta per accompagnare il Bayern Monaco alla doppia sfida all'Inter che avrà una ghiotta occasione per il colpaccio. Una striscia d'infortuni così i bavaresi non l'avevano mai vista. Il Bayern si ritrova due reparti completamente a pezzi dopo la vittoria sull'Augsburg (3-1) che ha avuito le problematiche: Al 54', infatti, Musiala si è accasciato per una fitta percepita tra la coscia e il ginocchio: si teme un lungo stop e la sua assenza per il match d'andata (ma forse anche per il ritorno) è assicurata.

Trequarti tutta da reinventare dunque per Kompany, che ieri ha schierato Mullere dovrebbe cambiare per l'Inter: Sané si accentrerebbe, con Olise e Gnabry sulle corsie e Kane centravanti. Da capire le condizioni di Guerreiro e Goretzka, ieri in panchina: potrebbero giocare titolari martedì, uno al fianco di Kimmich e l'altro sulla sinistra. Confermati Laimer, Kim e Dier in difesa: se non ce la fa il portoghese, spazio a Stanisic che ieri ha giocato a sinistra. Sono sicuramente out per l'andata in sette: Neuer, Ito, Upamecano, Davies, Musiala, Coman e Pavlovic. Mai visto.