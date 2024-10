Inter fatica a Berna: al 45' lo 0-0 sta stretto allo Young Boys

vedi letture

La velocità e l'organizzazione dello Young Boys mettono in seria difficoltà l'Inter. Lo 0-0 che matura all'intervallo a Berna sta stretto alla formazione elvetica, nonostante una ghiotta occasione anche per gli ospiti, sui piedi di Bisseck. Troppo poco perché Simone Inzaghi si possa considerare soddisfatto: fin qui, una serata lontana dalla passeggiata di salute che il tecnico nerazzurro si augurava a pochi giorni dal big match con la Juventus.

La prima occasione è giallonera: la costruisce sulla sinistra Hadjam, che tenta la conclusione dalla distanza ma trova la bella parata in corner di Sommer. Col passare dei minuti, la musica non cambia. Anzi: tra il 22' e il 28' lo Young Boys mette sotto assedio la porta interista, che in qualche modo regge anche grazie agli interventi difensivi di Pavard. Superata la mezz'ora, ecco l'Inter, peraltro vicinissima al gol. Da sinistra a destra e ritorno, Carlos Augusto serve Taremi, che col tacco premia l'inserimento di Bisseck. Il piattone del tedesco trova l'uscita bassa di von Ballmoos: ancora troppo poco per Inzaghi, ma è un segnale di risveglio. La notizia è che, considerate le due catene nerazzurre entrambe pressoché inedite, funziona meglio quello di sinistra.. Ultimo brivido in area interista prima del duplice fischio