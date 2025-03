Ufficiale Inter-Feyenoord, le formazioni: torna Sommer, riposano quattro titolari

Inter e Feyenoord tornano a sfidarsi dopo il 2-0 in favore dei nerazzurri maturato a Rotterdam nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli olandesi cercano il colpaccio a San Siro dopo aver estromesso il Milan dalla competizione, i nerazzurri puntano a chiudere la pratica prima possibile in vista dell’Atalanta, in programma domenica sera. Appuntamento alle 21 a San Siro, fischia l’arbitro slovacco Kruzliak: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi rilancia Sommer, sostituito dallo spagnolo Martinez durante il forfait, in mezzo ai pali. Riposano Acerbi, Barella, Bastoni e Lautaro: torna titolare Bisseck in difesa, si rivedono Frattesi e Carlos Augusto dall’inizio. Taremi con Thuram in attacco, straordinari per Dumfries e Mkhitaryan: Calhanoglu in cabina di regia. Robin van Persie ritrova Read nella difesa guidata dallo juventino Hancko. Davanti fuori Carranza, giustiziere europeo del Milan: Ueda agirà da centravanti, la sorpresa nella formazione di partenza degli olandesi è l'inserimento del giovane Sliti dall'inizio, con Hadj Moussa a completare il pacchetto offensivo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti. All. Van Persie.