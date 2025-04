Inter in semifinale! Bayern superiore, ma Inzaghi passa con due angoli e tanta sofferenza

Dopo una partita di grandissima sofferenza, l'Inter pareggia 2-2 con il Bayern Monaco a San Siro e grazie all'1-2 dell'andata si qualifica alle semifinali di Champions League. Nel primo tempo, il Bayern domina con l’Inter che si difende e che nel finale non esce più dalla propria metà campo.

Al 52’ San Siro ammutolisce: Dimarco lascia a Kane tutto il tempo di tirare, l’inglese scocca un diagonale destro su cui Sommer non può intervenire. Bastano tre minuti di Inter a far cantare nuovamente al Meazza: Lautaro firma l’1-1 su calcio d’angolo, freddando Urbig dopo un primo controllo non felicissimo ma efficace. Al 62’ arriva, sempre su corner, la rete del 2-1: è il primo gol nerazzurro di Pavard, ex parecchio rimpianto dai tedeschi vista la fragilità difensiva della squadra di Kompany.

Il Bayern non molla, e sempre sugli sviluppi di un corner trova il pari che dà speranze ai 4.300 tifosi tedeschi nel settore ospiti. Lo segna Dier, con gran sorpresa di Sommer che si fa beffare da una sponda sbilenca. Il finale è, come prevedibile, tutto di marca bavarese: gli ingressi di Coman e Glabri complicano la vita alla retroguardia nerazzurra, la mossa di Inzaghi che inserisce Taremi al posto di Lautaro non dà i frutti sperati. Il Bayern ci crede fino all’ultima occasione, il colpo di testa di Muller che Sommer tiene a terra. Parapiglia nel finale tra Dimarco e Stanisic, poi è festa a San Siro.