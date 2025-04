Inter, Inzaghi: "Veniamo da una brutta settimana ma vogliamo giocare con entusiasmo. Su Thuram..."

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona: "Abbiamo lavorato abbastanza bene, l'allenamento di stamani è stato breve ma abbiamo analizzato anche l'avversario. Veniamo da una brutta settimana ma vogliamo giocare con entusiasmo questa semifinale contro una delle squadre più belle e forti al mondo".

Come si ferma una squadra del genere?

"Dovremo essere molto applicati e concentrati, loro sono organizzati e giocano all'attacco col baricentro alto. Dovremo tenere la palla più possibile e stare tutta la partita con la concentrazione molto alta".

Thuram come sta? La partita si pensa sulle due sfide?

"Sappiamo come sono stati i quarti e gli ottavi, l'andata ha un grandissimo peso nella qualificazione. Vedremo di fare un'ottima gara. Thuram stamani ha fatto il primo allenamento in gruppo, vedremo nelle prossime ore se giocherà titolare o no. Domani mattina decido".