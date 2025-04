Inter, le ultime verso Barcellona: Pavard ko, ma Inzaghi recupera Thuram

Niente da fare per Benjamin Pavard, come da previsioni, ma l’Inter spera nel recupero completo di Marcus Thuram. Il difensore francese non sta prendendo parte all’allenamento in corso di svolgimento in questi minuti ad Appiano Gentile e non partirà con la squadra, che nel pomeriggio decollerà per Barcellona.

Buone notizie, invece, per quanto riguarda Thuram: Marcus si sta allenando con il gruppo e sarà certamente nel gruppo a disposizione di Simone Inzaghi. Da capire se il tecnico avrà la possibilità di schierarlo dall’inizio domani sera a Montjuic - meno probabile, considerando anche il ritorno - o se Thuram sarà comunque un’arma a gara in corso.

, Bisseck è favorito su Darmian per prendere il posto dell’infortunato Pavard con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Dumfries a destra, mentre a sinistra Carlos Augusto insidia Dimarco. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo: in attacco ci sarà ovviamente Lautaro, da scegliere il suo partner. Arnautovic è favorito su Taremi, se come sembra Thuram partirà davvero dalla panchina domani sera, ma attenzione al possibile esperimento Frattesi alle spalle del capitano.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck/Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.