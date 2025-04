Inter stanca se metro di paragone è il Napoli, in Champions sarebbe la più riposata

Non c’è un gap con le altre tre semifinaliste: la squadra di Inzaghi ha giocato lo stesso numero di partite dell’Arsenal (52), una in più del Psg e una in meno del Barcellona

Inter stanca se metro di paragone è il Napoli, in Champions sarebbe la più riposata. Questa la considerazione della Gazzetta dello Sport sul momento nerazzurro: "La stanchezza c’è. Ma non c’è solo per l’Inter. È certamente un fattore se il termine di paragone è il Napoli, in Serie A. Ma se si ragiona in ottica europea – ed è intorno a quel tavolo che l’Inter voleva sedersi e si è con merito seduta – non è così. Non c’è un gap con le altre tre semifinaliste: la squadra di Inzaghi ha giocato lo stesso numero di partite dell’Arsenal (52), una in più del Psg e una in meno del Barcellona prossimo avversario.

Sempre tenendo in considerazione le quattro semifinaliste di Champions, i giocatori dell’Inter non sono assolutamente tra le prime posizioni per minuti giocati. Per intendersi: Sommer, un portiere, è solo il sesto, davanti a lui ben quattro uomini di movimento (Koundé, Pedri, Raphinha e Saliba). Lautaro, l’interista di movimento più schierato da Inzaghi, è solo 14° tra le top 4 d’Europa, 12o esclusi i portieri. Che cosa vuol dire? C’è chi ha corso di più dei neroazzurri e ora sembra decisamente star meglio. L’Inter vista contro la Roma è parsa atleticamente molto lontana dal Barcellona che sabato ha giocato 120 minuti intensissimi di finale di Coppa del Re contro il Real Madrid.Inter è stanca se il metro di paragone è il Napoli, in Champions sarebbe la più riposata".