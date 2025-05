Inter, Lautaro ricorda bene Kvaratskhelia: le sue parole in conferenza

È il capitano Lautaro Martinez uno dei due giocatori scelti dall'Inter per affiancare il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League. Tra le domande a lui rivolte, anche una su Kvaratskhelia, che domani sarà avversario come in Serie A fino a pochi mesi fa.

"Lo conosciamo molto bene, lo abbiamo affrontato tante volte in Italia con il Napoli. È un giocatore di qualità, che fa uno contro uno, che gioca negli spazi. Dovremo essere attenti non solo a lui, ma a tantissimi giocatori del PSG con qualità. Ci mancano poche ore per iniziare questa gara, oggi abbiamo l'ultimo allenamento e dobbiamo lavorare agli ultimi dettagli, prima di riposare".