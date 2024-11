Inter, novità con l'Arsenal? Inzaghi cambia la coppia d'attacco

Allenamento di rifinitura in corso per l'Inter di Simone Inzaghi che domani sera affronterà l'Arsenal nella 4^ giornata di Champions League. L'allenamento, come di consueto aperto ai media per i primi 15 minuti, ha visto il tecnico Simone Inzaghi assegnare le pettorine, anche se qualcosa di più in merito alla formazione si capirà alle ore 15 con la conferenza stampa. Questa la formazione con cui l'Inter ha iniziato la seduta di rifinitura: Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro. Lo riporta Tmw col suo inviato.