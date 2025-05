Inter-Psg, gli esperti svelano la favorita: parola ai bookmakers

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Inter e Paris Saint Germain si contenderanno domani sera a Monaco di Baviera la Champions League 2024/2025, la prima con il nuovo format e gli esperti Sisal vedono la squadra di Luis Enrique favorita a 2,25 rispetto al 3,25 di Lautaro Martinez e compagni, mentre il pareggio si gioca a 3,40. Stessa quota per la gara che arriva ai supplementari, mentre si sale a 6,25 per una conclusione ai rigori. Psg avanti, a 1,67, per la conquista della sua prima Champions mentre la quarta per l'Inter è offerta a 2,25.

Nelle ultime sei finali, ha sempre segnato solo una squadra e non sono mai stati realizzati più di due gol totali, così la Combo No Goal + Under 2,5, a 2,35, è ipotesi concreta. Un risultato esatto di 1-0, uscito in quattro degli ultimi cinque incontri decisivi, è dato a 9,00 per i francesi mentre pagherebbe 12 volte la posta quello a favore dei nerazzurri. Un rigore si gioca a 3,00, un'espulsione a 4,75. Il Psg ha in Ousmane Dembélé, a segno a 3,00, il suo uomo di punta come dimostrano gli otto gol nella competizione. Al suo fianco ci sarà Khvicha Kvaratskhelia, e una sua marcatura o un passaggio vincente sono ipotesi date a 2,25. In casa Inter, Lautaro è dato nel tabellino dei marcatori a 3,50, mentre Marcus Thuram che sfodera un gol o un assist si gioca a 2,75. (ANSA).