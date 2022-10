Inter-Viktoria Plzen, le formazioni ufficiali: Dzeko-Lautaro dal 1'

Inzaghi, al cui posto andrà in panchina il vice Massimiliano Farris, ritrova Lukaku, ma in panchina.

Ancora novanta minuti, ancora una vittoria. L'Inter è a un passo dagli ottavi di finale di Champions League, un risultato insperato al momento del sorteggio e che invece oggi dista soltanto un successo sul modesto Viktoria Plzen. Padroni del proprio destino, i nerazzurri scendono in campo contro i cechi alle 18,45 a San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali.

Inzaghi, al cui posto andrà in panchina il vice Massimiliano Farris, ritrova Lukaku, ma in panchina. Coppia d'attacco Dzeko-Lautaro, per il resto il tecnico piacentino schiera la formazione "migliore". In difesa torna Bastoni e viene preferito Acerbi a De Vrij, sulla sinistra Dimarco vince il ballottaggio con Gosens. Bilek punta tanto su Bassey riferimento centrale, cerniera di centrocampo affidata a Bucha e Kalvach, a guida la difesa c’è capitan Hejda.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Staněk; Havel, Hejda, Pernica, Tijani; Bucha, Kalvach; Jirka, Vlkanova, Mosquera; Bassey.

Allenatore: Bilek.