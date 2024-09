Inter, Zielinski finalmente trova spazio: "Ringrazio il mister per l’opportunità”

Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 in casa del Manchester City al debutto stagionale in Champions League: "E' stata una bellissima partita e ringrazio il mister per l'opportunità. E' un buon pareggio, ma potevamo anche vincere...".

Ottima partita soprattutto da parte del centrocampo nerazzurro.

"Eravamo preparati, il mister ci aveva pensato. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire, ma ci siamo preparati e ora cercheremo di fare del nostro meglio in campo. Abbiamo un centrocampo fortissimo, abbiamo risposto alla grande e speriamo di continuare così".

Il suo inserimento come procede?

"Siamo sei che possiamo giocare titolari... Il mister è bravo e sceglierà bene quale trio far giocare per ogni singola partita. Noi dobbiamo solo giocare bene e farci trovare pronti per vincere le partite".