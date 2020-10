Juve-Barcellona, formazioni ufficiali: Bonucci recupera, c'è Dybala con Morata

Non ci sarà l'atteso duello Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi, ma Juventus-Barcellona è senza dubbi il piatto forte della seconda giornata di Champions League. I bianconeri vengono da tre pareggi consecutivi in campionato, i blaugrana devono riscattare il pesante KO nel Clàsico. Entrambe hanno vinto all'esordio stagionale in Champions League: è una sfida per il primo posto nel girone. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona.

Andrea Pirlo recupera Leonardo Bonucci: il centrale parte da titolare nella sfida di questa sera. Preferito Rabiot all'ex Arthur per fare coppia con Bentancur a centrocampo, sugli esterni Kulusevski e Chiesa. In attacco gioca la coppia formata da Dybala e Morata: solo panchina per Ramsey.

Ronald Koeman regala più di una sorpresa, alla lettura dell'undici di partenza. Out Busquets: a centrocampo gioca l'ex Pjanic. Fuori anche Dest (Sergi Roberto terzino destro) e Ansu Fati, con Griezmann a guidare l'attacco supportato da Pedri, Messi e Dembélé.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Ronald Koeman.