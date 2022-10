Juve fuori dalla Champions, Allegri: "Ora tramutiamo tutto in rabbia per Lecce"

"Ora abbiamo 4 partite prima della sosta e dobbiamo cercare di fare bene, anche perché fino alla gara con l'Inter non ritroveremo gli altri infortunati".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'ennesima serata negativa della Juventus, col ko per 4-3 al Da Luz contro il Benfica che è costato l'eliminazione dalla Champions ai bianconeri, il tecnico Massimiliano Allegri ha così parlato ai microfoni Sky Sport: "Dopo l'1-1 non puoi prendere subito un rigore del genere, lì ci siamo complicati la partita. Poi nella ripresa sono arrivati gli altri due gol... Dobbiamo mettere da parte questa eliminazione, siamo addolorati e dispiaciuti ma dobbiamo pensare al Lecce. Ora abbiamo 4 partite prima della sosta e dobbiamo cercare di fare bene, anche perché fino alla gara con l'Inter non ritroveremo gli altri infortunati e dobbiamo recuperare molte energie, soprattutto mentali. Dobbiamo guardare gli aspetti positivi, accettare a malincuore l'eliminazione ma tramutare tutto in rabbia in vista di una partita importante col Lecce".

L'eliminazione da dove nasce?

"E' stata prima... stasera bisognava stare dentro la partita, perché poi le occasioni venivano, anche in un brutto primo tempo ogni volta che buttavamo la palla in area si aveva la sensazione di poter fare male. Ci è dispiaciuto, Soulé poteva segnare e magari avremmo fatto gli ultimi minuti con la speranza di vincere. L'eliminazione comunque non arriva certo per la gara di stasera".

Le scelte di formazione iniziali?

"Loro all'inizio hanno corso molto, credevo che Milik e Miretti avrebbero alzato la qualità nella ripresa, così come Iling. Invece eravamo già sotto 4-1...".

Come riparte adesso la Juventus? I giovani possono dare qualcosa in questo senso?

"Si riparte pensando al campionato, poi anche all'Europa League perché ancora non ci siamo dentro. Miretti ha già fatto 12 partite, Soulé sta crescendo, Iling è un mesetto che è con noi: hanno entusiasmo e incoscienza e questo può farci bene".

Adesso l'Europa League può diventare un obiettivo?

"Intanto dobbiamo conquistarcela, e col PSG non sarà semplice. Purtroppo l'ultima partita del girone varrà solo per l'Europa League, per noi".