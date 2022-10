Juve fuori dalla Champions! KO a Lisbona: vince il Benfica 4-3

La Juventus va ko a Lisbona e viene eliminata dalla Champions League. Allo Stadio Da Luz vince il Benfica 4-3.

La Juventus va ko a Lisbona e viene eliminata dalla Champions League. Allo Stadio Da Luz vince il Benfica 4-3. Benfica in vantaggio al 18' con Antonio Silva, l’attaccante diciannove anni da compiere tra sei giorni, ruba il tempo a Gatti e segna il gol del vantaggio lusitano. La Juve pareggia al 25': cross di Kostic, Vlahovic mette in porta dopo una respinta di Vlachodimos: Kean piomba sul pallone e mette in rete ma è in fuorigioco. Al Da Luz non c'è Goal Line Technology per problemi tecnici ma il VAR conferma il gol. 1-1 ma al 28' Cuadrado prende la palla in area di mano. Rigore. Batte Joao Mario ed è ancora Benfica. Non basta: la Juve si piega, Rafa Silva al 36' fa il 3-1 con un tacco su cross di Joao Mario che ricorda molto quelli che un tempo faceva Crespo. Juventus ora a un passo dal baratro. Al 50' arriva il poker del Benfica: Bonucci sbaglia la ripartenza e i padroni di casa ne approfittano. Tardiva reazione bianconera nell'ultima parte del match: entra Iling e dalla fascia sinistra propizia sia il gol di Milik che quello di McKennie tra il 77' e il 79'. All'86' il Benfica spreca il quinto gol con Rafa Silva, che dopo una volata in contropiede prende il palo.