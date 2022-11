Juve-PSG, le formazioni ufficiali: con Milik c'è Miretti. Messi-Mbappe dal 1'

Senza Vlahovic e Kean infortunati Massimiliano Allegri è costretto a inventarsi l'attacco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Vlahovic e Kean infortunati Massimiliano Allegri è costretto a inventarsi l'attacco in vista dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, con la sua Juventus che andrà alla caccia del terzo posto, valido per la qualificazione all'Europa League. Dall'altra parte Galtier deve rinunciare allo squalificato Neymar, con Messi che agirà in coppia con Mbappe. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Allianz Stadium.

JUVENTUS 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti, Milik. Allenatore: Allegri.

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler; Messi, Mbappe. Allenatore: Galtier.