Juve travolta a Londra! Poker del Chelsea: i bianconeri perdono il primo posto

A Londra il Chelesa travolge 4-0 la Juventus. La sfida di Champions League di Stamford Bridge si sblocca dopo 25 minuti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo col Chelsea che passa in vantaggio con un tap-in vincente di Chalobah. Proteste della Juventus per un tocco col braccio di Rudiger, rete convalidata dopo la revisione del VAR, il direttore di gara ha ritenuto congruo il movimento del difensore tedesco. Nella ripresa micidiale uno-due del Chlesea in 2' che chiude la partita. Al 57' De Ligt prolunga di testa un traversone dalla sinistra di Pulisic, sul secondo palo James stoppa di petto e calcia in diagonale superando Szczesny. Al 59' Jorginho recupera la palla al limite dell'area, Loftus-Cheek manda al bar in area De Ligt e serve Hudson-Odoi sulla sinistra che la mette nel sacco. In pieno recupero al 96' il Chelesa cala il poker: assist di Ziyech che approfitta di un buco da parte di McKennie sulla sinistra ed effettua un cross teso per Werner che tutto solo realizza il più facile dei tap in.