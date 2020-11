Juve, tutto facile in Champions: finisce 4-1 contro il debolissimo Ferencvaros

Tutto facile per la Juventus in Champions League sul campo del Ferencvaros: la formazione di Pirlo vince 4-1 con doppietta di Morata, gol di Dybala e autorete della formazione ungherese. Ancora una volta protagonista lo spagnolo che conferma di essere in un ottimo momento di forma fisica e mentale. Ritorno al gol per l'argentino.