Juventus, altra sconfitta! Chiesa nel finale riapre i giochi: il Porto vince 2-1

La Juventus perde 2-1 contro il Porto in terra lusitana il match valevole per gli ottavi di finale d'andata di Champions League. Bianconeri sotto dopo appena 63 secondi per un clamoroso errore di Bentancur che, nel tentativo di retropassaggio a Szczesny, ha regalato palla all'attaccante iraniano Taremi che ha siglato la rete del vantaggio. Sterile la reazione bianconera che solo nel finale del tempo si è fatta vedere nell'area della squadra portoghese. Nella ripresa la squadra di Pirlo inizia ancora peggio: stavolta infatti bastano solo 18" al Porto per trovare la rete: Marega siglia il raddoppia sfruttando la percussione di Manafá. A 8 minuti dalla fine la Juventus trova il gol che riapre la qualificazione: Rabiot crossa dalla sinistra per Chiesa, l'attaccante con una conclusione sporca di piatto sigla il 2-1. La Juve perde oltre alla partita anche Chiellini per infortunio e rischia di perdere dopo Bonucci anche De Ligt che termina l'incontro zoppicando.