Ufficiale Juventus-Benfica, le formazioni: torna Vlahovic, Weah e McKennie terzini

Alle ore 21 scende in campo anche la Juventus, che ospita il Benfica per la partita valevole per l'8° ed ultimo turno della Fase campionato di Champions League. Motta schiera una difesa sperimentale, con i terzini iper offensivi che saranno Weah da una parte e McKennie dall'altra. Iniziale panchina per Koopmeiners e anche per Nico Gonzalez, al centro dell'attacco c'è Vlahovic. Tra i portoghesi in campo anche Antonio Silva, obiettivo di mercato proprio della Juve. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Locatelli, Koopmeiners, Gonzalez, Adzic, Fagioli, Savona, Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Araujo; Florentino Luis, Aursnes, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup.

A disposizione: Samuel Soares, Amdouni, Akturkoglu, Barreiro, Prestianni, Rollheiser, Beste, Joao Fonseca, Nuno Felix, Leandro Santos, Bajrami, Rego.

Allenatore: Bruno Lage.