Juventus-Dinamo Kiev, formazioni ufficiali: CR7 titolare, per Dybala ancora panchina

La Juventus è già qualificata e punta al primo posto, la Dinamo Kiev sogna il terzo che significherebbe Europa League. Andrea Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo, che farà coppia con Alvaro Morata in attacco. Turno di riposo per Arthur: a centrocampo giocherà McKennie con Bentancur. Prendono fiato anche Cuadrado e Danilo: in fase difensiva Demiral agirà da terzino di destra, in fase offensiva l’assetto passerà a quattro con Chiesa e Alex Sandro larghi a centrocampo. Ramsey trequartista. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Dinamo Kiev.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.



Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. Allenatore: Lucescu.