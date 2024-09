Ufficiale Juventus, la lista per la Champions: a sorpresa c'è Arthur, escluso Kostic

Inseriti in lista B i principali giovani come Yildiz, Savona e Mbangula.

La Juventus ha presentato ufficialmente la lista UEFA per il maxi raggruppamento di Champions League. Presente nella lista A uno degli esuberi dal mercato, il brasiliano Arthur, mentre è escluso Kostic, in aria di lasciare la squadra allenata da Thiago Motta. Inseriti in lista B i principali giovani come Yildiz, Savona e Mbangula.

LISTA A

1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL

LISTA B

10 YILDIZ

36 ANGHELE'

37 SAVONA

38 DAFFARA

40 ROUHI

51 MBANGULA