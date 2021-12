Juventus-Malmoe, le formazioni ufficiali: De Winter dal 1'. In avanti Kean-Dybala

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Malmow, ultima gara del girone H di Champions League in programma alle 18.45. Nella Juventus di Massimiliano Allegri esordio in Champions dal primo minuto per De Winter. Nel 3-5-2 bianconero spazio a Kean e Dybala in attacco.

Juventus (3-5-2): Perin, De Winter, Bonucci, Rugani, Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Alex Sandro, Dybala, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.

Malmoe (4-4-2): Diawara; Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip; Birmancevic, Colak. Allenatore: Jon Dahl Tomasson.