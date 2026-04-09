Ufficiale Rigore negato con l'Atletico, il Barcellona non ci sta: chiesta apertura indagine alla UEFA

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(ANSA) - ROMA, 09 APR - Il Barcellona ha annunciato di aver presentato un reclamo alla Uefa, denunciando quello che considera un palese errore arbitrale durante la gara d'andata dei quarti di Champions League, persa ieri in casa contro l'Atletico Madrid (0-2). "Il club ritiene che l'arbitraggio sia stato contrario al regolamento applicabile, con un impatto diretto sull'andamento della partita e sul suo risultato", ha scritto il Barça in un comunicato. L'episodio contestato è avvenuto al 10' della ripresa. Durante un rinvio dal fondo apparentemente innocuo, Marc Pubill dell'Atletico Madrid ha toccato il pallone con la mano in area di rigore dopo che il suo portiere, Juan Musso, glielo aveva appena passato.

L'arbitro rumeno Istvan Kovacs non ha fischiato il fallo e il Var non lo ha segnalato, provocando la rabbia dei giocatori e dello staff del Barcellona. "Non ci posso credere. Il portiere ha calciato, il giocatore ha fermato la palla con la mano e poi il gioco è ripreso. Per me è un cartellino rosso. Forse un secondo giallo, quindi rosso, e un rigore. Avrebbe potuto cambiare completamente la partita", ha tuonato l'allenatore blaugrana, Hansi Flick, nella conferenza stampa post-partita. L'Atletico era in vantaggio per 1-0 in quel momento. "Il Barcellona ritiene che questa decisione, così come il mancato intervento del Var costituisca un errore significativo. Di conseguenza, il club ha richiesto un'indagine, l'accesso alle comunicazioni dell'arbitro e, se necessario, un riconoscimento ufficiale degli errori commessi e l'attuazione dei provvedimenti del caso", aggiunge il Barcellona. La partita di ritorno è in programma il 14 aprile a Madrid. (ANSA).