Champions, Kvara-gol: Liverpool e Barça ko! 2-0 PSG e Atletico: semifinali più vicine

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Il PSG trova il raddoppio con una giocata straordinaria di Khvicha Kvaratskhelia, che salta difensori e portiere prima di depositare in rete.

Si concludono le gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Al Parco dei Principi va in scena un dominio totale del PSG, che supera nettamente un Liverpool apparso irriconoscibile nella notte europea. A sbloccare il match è Doué dopo appena undici minuti, con una conclusione deviata da Gravenberch che beffa la difesa inglese. I Reds restano a galla soltanto grazie agli interventi decisivi di Mamardashvili, protagonista di diverse parate che evitano un passivo più pesante già nella prima frazione, mentre i francesi continuano a spingere con intensità e qualità. Nella ripresa il copione non cambia e il PSG trova il raddoppio con una giocata straordinaria di Khvicha Kvaratskhelia, che salta difensori e portiere prima di depositare in rete.

Barcellona in 10 e l'Atletico sbanca il Camp Nou.

L’Atlético Madrid compie un passo importante verso le semifinali di Champions League, espugnando il campo del Barcellona con un 0-2 che, per quanto visto, appare persino severo. I blaugrana pagano a caro prezzo i propri errori, a partire dall’episodio chiave del primo tempo: Cubarsí, inizialmente ammonito per il fallo da ultimo uomo su Giuliano Simeone, viene poi espulso dopo l’intervento del VAR che corregge la decisione dell’arbitro. Dalla punizione successiva nasce il vantaggio firmato da Julian Alvarez, che trova un tiro preciso all’incrocio dei pali e porta avanti i suoi prima dell’intervallo. Nonostante l’inferiorità numerica, il Barcellona prova a reagire con coraggio, spingendo soprattutto grazie alla qualità del proprio reparto offensivo, ma la squadra di Simeone si dimostra come sempre compatta e organizzata. Nel momento decisivo arriva il raddoppio: Ruggeri sfonda sulla sinistra e serve un pallone perfetto per Sorloth, che al volo firma il definitivo 0-2.