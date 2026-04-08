MVP di Psg-Liverpool, Kvara non si accontenta: "Potevamo segnare di più"
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Khvicha Kvaratskhelia intervenuto ai microfoni di Canal+, è stato anche l'autore del gol che ha chiuso la partita vinta 2-0 al Parco dei Principi.
L'ex attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è stato premiato come man of the match al termine del trionfo del PSG per 2-0 contro il Liverpool al Parco dei Principi nell'andata dei quarti di Champions League. Kvara intervenuto ai microfoni di Canal+, autore del gol che ha chiuso la partita ha dichiarato: "Avevamo la possibilità di segnare più gol, avremmo dovuto farlo in certi momenti. Ma va bene così, abbiamo fatto una buona partita, bisogna restare concentrati".
E sul ritorno infuocato: "L'atmosfera sarà incredibile ad Anfield, inizieremo a prepararci fin da ora". Infatti, nonostante i due gol di vantaggio, il PSG dovrà riuscire a domare il sostegno dei tifosi Reds tra una settimana per sperare di arrivare in semifinale.
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