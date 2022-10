L'annuncio dei Rangers: "Trasferta a Napoli vietata, riconfermato per integrità sportiva!"

Quando fu annunciato, la UEFA chiarì che per parcondicio anche il ritorno a Napoli si sarebbe disputato col divieto di trasferta ai tifosi ospiti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'andata Rangers-Napoli si giocò senza tifosi del Napoli, esclusi dalla trasferta in Scozia a causa delle poche forze dell'ordine a disposizione in quanto perlopiù dispiegate per i funerali della Regina Elisabetta II. Quando fu annunciato, la UEFA chiarì che per par condicio anche il ritorno a Napoli si sarebbe disputato col divieto di trasferta ai tifosi ospiti.

Il tentativo dalla Scozia

Ma i Rangers, negli ultimi giorni, ha fatto un tentativo sia con il Napoli che col massimo organismo del calcio europeo per cambiare le cose. Trovando un 'no' come risposta, secondo quello che si legge dal comunicato ufficiale diramato oggi dal club scozzese. "Nell'interesse dell'integrità sportiva è stato riconfermato il provvedimento, pertanto i tifosi dei Rangers non potranno entrare nello stadio e non saranno ospitati all'interno della città".