L'Atalanta cerca l'impresa a Madrid, oggi il ritorno di due ottavi: il programma

Torna la Champions League con gli ottavi di ritorno, stasera sono in programma due match. Al Di Stefano di Madrid l'Atalanta cerca l'impresa, gli uomini di Gasperini proveranno a ribaltare l'1-0 subìto in casa dal Real di Zidane. Nell'altro ottavo Il Manchester City di Guardiola, forte del 2-0 ottenuto in trasferta, ospita il Borussia Mönchengladbach. Entrambi i match sono programmati per le ore 21 e saranno visibili su Sky Sport, la sfida tra Real Madrid e Atalanta sarà però visibile a tutti anche in chiaro, su Canale 5.