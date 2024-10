L'Atalanta domina, il muro del Celtic regge: 0-0 all'intervallo

Un paio di sfuriate non silenziano un monologo nerazzurro durato per tutto il primo tempo. Ma il risultato alla fine dei 45' è lo stesso: si chiude sullo 0-0 la sfida tra Atalanta e Celtic, tante le occasioni a favore dei bergamaschi che però non sono riusciti a superare la difesa scozzese.

Un tiro di Engels al 26', respinto da Carnesecchi, ha dato un'ulteriore scossa ai padroni di casa che nel giro di pochi minuti hanno collezionato palle gol a ripetizione: prima con la conclusione a botta sicura di Pasalic parata da Schmeichel, poi dal tiro di Zappacosta terminato alto.