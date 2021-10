L'Atalanta si scioglie nella ripresa: remuntada dello United: CR7 firma il 3-2

Clamorosa rimonta del Manchester United contro l'Atalanta, da 0-2 i Red Devils vincono 3-2 la sfida di Champions League. A Old Trafford nel primo tempo l'Atalanta domina e si porta avanti di due reti. Al 15' la sblocca Pasalic: Ilicic serve con i tempi giusti Zappacosta che mette al centro per il croato che non sbaglia. Al 29' raddoppio bergamasco con Demiral ancora di testa su calcio d'angolo. Il difensore turco però s'infortuna ed è costretto ad uscire nell'intervallo. L'Atalanta risente della sostituzione ed incredilbilmente si fa rimontare nella ripresa. Il Manchester prima accorcia le distanze al 53' con Rashford, che di piatto la piazza sul secondo palo. Poi pareggia con Maguire al 75': Cavani si abbassa e trae in inganno la difesa atalantina, liberando al tiro il capitano dei Red Devils che prende la mira e trafigge Musso con un destro potente. Ed infine completa la rimonta con Cristiano Ronaldo: il portoghese al 81' salta altissimo di testa su cross di Shaw e firma il definitivo 3-2.