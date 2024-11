L'Atalanta vince ancora: Lookman e Zaniolo stendono lo Stoccarda

L'Atalanta si regala una notte (l'ennesima) magica in Europa. La squadra di Gian Piero Gasperini supera a domicilio lo Stoccarda grazie ai gol realizzati da Lookman e Zaniolo.

Dopo un primo tempo equilibrato la ripresa si apre con il vantaggio dell’Atalanta. De Ketelaere, entrato per Pasalic, scatta sul lato destro dell’area e serve un cross basso che Lookman deve solo spingere in rete alle spalle di Nubel. La squadra di Gian Piero Gasperini amministra rischiando pochissimo dagli attacchi della formazione padrona di casa. Al 27’ De Ketelaere apre il gioco sulla sinistra dove trova Zappacosta. Il difensore scatta verso il fondo e crossa verso il centro dove c’è il belga ma il suo colpo di testa è debole e termina fra le braccia di Nubel. Alla mezz’ora Bellanova parte in solitario da centrocampo e serve sulla corsa Zaniolo che abbatte Nubel ma l’ex Roma era in posizione di fuorigioco. La squadra di Hoeness si rende pericolosa con Stiller ma la sua conclusione coglie solo l’esterno della rete facendo correre un brivido sulla schiena dei tifosi nerazzurri. Al 41’ Stenzel raccoglie un pallone vacante al limite dell’area e calcia con potenza verso Carnesecchi ma la sfera sibila sul fondo. Sul capovolgimento di fronte Zaniolo si fa perdonare l’errore precedente presentandosi davanti a Nubel e freddandolo con un tocco delicato.