L'Inter dà tutto ma non basta: il City è campione d'Europa! Treble per Guardiola

All'intervallo è 0-0 allo Stadio Olimpico Ataturk, in una finale di Champions League molto più equilibrata di quello che ci si poteva attendere.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Manchester City vince la sua prima Champions. Inter battuta 1-0: decide la rete di Rodri nel secondo tempo. Pep Guardiola corona la sua ossessione, Simone Inzaghi si sveglia dal suo sogno sul più bello.

Si parte col brivido, tempo cinque minuti e lo slalom speciale di Bernardo Silva porta il portoghese al tiro: la palla fa la barba all'incrocio. È un sussulto che inganna, perché l'Inter se la gioca, alla pari o quasi, mettendo in difficoltà gli inglesi nei cambi di gioco e con una pressione che non ha nulla da invidiare alle squadre di Guardiola. Al ventiseiesimo la prima vera grande occasione della partita, Onana dice no a Haaland che incrocia da due passi. Dieci minuti e un'altra possibile svolta: quando De Bruyne va ko, come col Chelsea due anni fa, i nerazzurri allo stadio iniziano a crederci. Dentro Foden al posto del belga: buona notizia si fa per dire, ragionerà Inzaghi, mentre la sua squadra continua a tenere ritmi altissimi e a sprecare gli spiragli che pure si creerebbe. Nessun gol all'intervallo, e la sensazione è che l'Inter possa fare anche meglio.

Rodri non perdona, Lukaku sì. La ripresa inizia senza cambi, con la tensione che monta e le farfalle nello stomaco che battono forte. Appena prima dell'ora di gioco, Inzaghi si gioca la carta più attesa: fuori Dzeko, tra gli applausi, dentro Lukaku. Iniziano gli errori: uno, clamoroso, di Bernardo Silva, apre l'autostrada della gioia a Lautaro. Chiude la porta Ederson, a doppia mandata. Impressiona la velocità del City quando arriva nei pressi dell'area interista: al 68' manda in tilt la difesa di Inzaghi. Uno scarico sporco di Bernardo Silva arriva dalle parti di Rodri, che insacca alle spalle di Onana. Dimarco avrebbe subito l'occasione per pareggiare i conti: la traversa e Lukaku gli dicono di no due volte, anche se l'azione sarebbe stata da revisionare al VAR. Al novantesimo, ancora Big Rom si divora, complice il bel riflesso di Ederson, la rete che avrebbe mandato la serata all'extra-time. Finisce 1-0, City campione d'Europa.