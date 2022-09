L'Inter passa a Plzen: il Viktoria in dieci nell'ultima mezz'ora

Alla Doosan Arena l'Inter batte 2-0 il Viktoria Plzen nella sfida del Gruppo C di Champions League.

Alla Doosan Arena l'Inter batte 2-0 il Viktoria Plzen nella sfida del Gruppo C di Champions League. Apre le marcature Dzeko al 20', che imbeccato da Correa infila Stanek con un preciso diagonale. Sul finale della prima frazione l'Inter sfiora il raddoppio con una doppia occasione partita da un contropiede, bravissimo Stanek è respingere due volte su Dzeko e Mkhitaryan. Dopo un'ora di gioco i padroni di casa restano in dieci: dopo l'on field review l'arbitro muta ii giallo a Bucha in rosso dopo aver rivisto l'intervento durissimo su Barella. Al 70' l'Inter raddoppia con Dumfries dopo un contropiede innescato da Dzeko.