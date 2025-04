L'Inter sorride: Musiala ko col Bayern, salta la Champions?

Serata dolceamara per Jamal Musiala. Il giovane talento del Bayern Monaco, che aveva portato in vantaggio i suoi nella trasferta sul campo dell'Augusta al 42', è uscito al 54' a causa di un problema ai muscoli posteriori della coscia. Al suo posto dentro Olise.

Una brutta notizia per mister Kompany, una potenziale buona notizia per Inzaghi e i tifosi dell'Inter in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League in programma martedì all'Allianz Arena.