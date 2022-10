L'Inter va gli ottavi: poker al Viktoria Plzen, Barça eliminato!

L'Inter batte a San Siro 4-0 il Viktoria Plzen e si qualifica agli ottavi di Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter batte a San Siro 4-0 il Viktoria Plzen e si qualifica agli ottavi di Champions League. Il timore psicodramma dura 35 minuti, poi ci pensa Henrikh Mkhitaryan. È l'eroe del Franchi il primo marcatore anche nel 3-0 che l'Inter rifila al Viktoria Plzen al termine di una gara non semplice in avvio, ma giocata sul velluto contro un avversario di livello oggettivamente inferiore. Edin Dzeko, che fa ancora gol alla sua vittima preferita in assoluto e trova la doppietta, Romelu Lukaku: entra e segna, c'è gioia anche per lui.

Nel Gruppo B il Porto ottiene il medesimo risultato sul campo del Club Brugge, consolidando il secondo posto nel raggruppamento proprio alle spalle dei belgi.

Club Brugge - Porto 0-4

(33' e 70' Taremi; 57' Evanilson; 60' Eustaquio)

Inter - Viktoria Plzen 4-0

(35' Mkhitaryan; 42' e 66' Dzeko; 87' Lukaku)