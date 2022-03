L'Inter vince in dieci ad Anfileld ma va fuori, tre legni per il Liverpool

Ad Anfield l'Inter batte 1-0 il Liverpool, ma in virtù del 2-0 dell'andata viene eliminata dagli ottavi di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad Anfield l'Inter batte 1-0 il Liverpool, ma in virtù del 2-0 dell'andata viene eliminata dagli ottavi di Champions League. E' il Liverpool ad andare più vicino alla rete nel primo tempo con Matip al 31': gran colpo di testa del difensore dei Reds sugli sviluppi del calcio da fermo con il pallone che sbatte sulla traversa e poi viene deviato in corner da Perisic. Al 41' occasione anche per l'Inter con una punizione di Calhanoglu ma Alisson è attento e respinge. Al 53' altro legno per i reds: pallone profondo per Diogo Jota anticipato in uscita da Handanovic, recupera la sfera l'attaccante che a porta vuota calcia a botta sicura colpendo il montante. L'Inter passa in vantaggio al 61': errore di Matip in uscita e straodinaria conclusione Lautaro Martinez, che dal limite dell'area la mette nel sette. Passano pochi secondi e Alexis Sanchez rimedia un secondo giallo: nerazzurri in dieci per l'ultima mezz'ora. Espulso per proteste anche Farris, vice di Inzaghi. Al 77' il Liverpool colpisce il terzo legno: assist perfetto per Salah che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area con la sfera impatta sul montante. Al 93' ancora padroni di casa vicinissimi al pari: contropiede velocissimo, da Alexander-Arnold per Luis Diaz che calcia a botta sicura, ma Vidal si immola e devia il pallone oltre la traversa.